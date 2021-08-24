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Венгрия собирается заключить с "Газпромом" 15-летний контракт на поставку газа

Вторник, 24 августа 2021, 16:01
Венгрия собирается заключить с Газпромом 15-летний контракт на поставку газа

Венгрия рассчитывает осенью заключить новый долгосрочный договор на поставку газа с "Газпромом", он будет рассчитан на 15 лет.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Будапеште, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Вскоре заканчивается наш долгосрочный договор о поставках газа, мы готовы к тому, чтобы заключить новый долгосрочный договор с" Газпромом ". Сейчас мы уже на заключительном этапе, в Санкт-Петербурге в понедельник с генеральным директором" Газпрома "мы обсудим последние подробности этого договора ", - сказал Сийярто.

"Думаю, что осенью мы сможем вновь заключить 15-летний долгосрочный договор с хорошими, приемлемыми условиями", - добавил он.

По словам Сийярто, Венгрия считает правильным решение построить газопровод "Турецкий поток" с ответвлением через Сербию в Венгрию, что позволит поставки 8,5млрд куб. м газа в Венгрию.

Он отметил, что в ходе предстоящих переговоров в Санкт-Петербурге намерен "решить два открытых вопроса: первый - это цена, а второе - это гибкость этого соглашения".

"Чтобы это, например, было 10 плюс 5 лет, мы лично обсудим гибкий подход к срокам и к цене", - пояснил глава МИД Венгрии.

"Конечно же, мы хотим договориться о такой цене, которая бы отражала истинное положение на рынке, но и отражала то, что до сих пор мы были транзитной страной для" Газпрома "- в Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину. А сейчас наш транзитный статус значительно изменится, так что мы хотим всю эту общую картину обсудить так, чтобы бы это было на благо обеим сторонам ", - сказал Сийярто.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Венгриягаз
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