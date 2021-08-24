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У Німеччині соціал-демократи вперше випередили партію Меркель

Вівторок, 24 серпня 2021, 16:57

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) вперше за 15 років випередила консерваторів канцлерки Ангели Меркель.

Про це свідчать результати опитування Forsa для RTL/NTV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Німеччина голосує на виборах 26 вересня, Меркель піде з посади глави уряду після 16 років перебування на посаді та чотирьох перемог на національних виборах. Неминучий відхід Меркель посилив розкол щодо керівництва партією.

Підтримка християнських демократів Меркель (ХДС) та їх сестри - баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) останніми тижнями неухильно падає.

За даними опитування, рейтинг СДПН збільшився на 2 процентні пункти порівняно з тижнем тому до 23%, тоді як рейтинг ХДС/ХСС знизився до 22%, "Зелені" мають на 18%.

За даними інституту, це перший раз, коли СДПН випередила ХДС/ХСС з жовтня 2006 року, найнижчий рейтинг партії Меркель з моменту створення інституту в 1984 році.

Деякі консерватори звинувачують у падінні підтримки кандидата на пост канцлера від блоку, голову ХДС Арміна Лашета, рейтинги якого впали з тих пір, як він сміявся під час візиту минулого місяця до міста, яке постраждало від повені.

Теми: Німеччина


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