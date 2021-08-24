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В Германии социал-демократы впервые опередили партию Меркель

Вторник, 24 августа 2021, 16:57
В Германии социал-демократы впервые опередили партию Меркель

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) впервые за 15 лет опередила консерваторов канцлера Ангелы Меркель.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Forsa для RTL / NTV, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Германия голосует на выборах 26 сентября, Меркель уйдет с должности главы правительства после 16 лет пребывания в должности и четырех побед на национальных выборах. Неизбежном уходе Меркель усилил раскол по руководству партией.

Поддержка христианских демократов Меркель (ХДС) и их сестры - баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) в последние недели неуклонно падает.

По данным опроса, рейтинг СДПГ увеличился на 2 процентных пункта по сравнению с неделей ранее до 23%, тогда как рейтинг ХДС / ХСС снизился до 22%, "Зеленые" имеют 18%.

По данным института, это первый раз, когда СДПГ опередила ХДС / ХСС с октября 2006 года, и самый низкий рейтинг партии Меркель с момента создания института в 1984 году.

Некоторые консерваторы обвиняют в падении поддержки кандидата на пост канцлера от блока, председателя ХДС Армина Лашета, рейтинги которого упали с тех пор, как он смеялся во время визита в прошлом месяце в город, пострадавший от наводнения.

Темы: Германия
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