Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У бік ОРДЛО запустили синьо-жовті прапори

Вівторок, 24 серпня 2021, 18:59
пресцентр ООС

До Дня державного прапора та до Дня незалежності військові Об'єднаних сил на Донеччині та Луганщині спільно з місцевими жителями та волонтерами запустили в бік окупованих територій синьо-жовті стяги.

Джерело: пресцентр ООС

 
всі фото - пресцентру ООС

Деталі: Українські прапори запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам'янки, КПВВ Щастя.

"У такий оригінальний спосіб українці привітали зі святами патріотів, які залишились під окупацією", - йдеться в повідомленні.

В одній з механізованих бригад, яка долучилася до акції, військовослужбовці розповіли, що окупанти відреагували на прапори миттєво. З радіоперехоплень захисники дізналися, що ворог намагався збити українські стяги, але їм це не вдалось.

 

Подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині як нагадування мешканцям тимчасово окупованих територій про те, що вони є невід’ємною частиною великої української родини, зазначили в пресцентрі ООС.

 

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоНайвищий у світі хмарочос засяяв синьо-жовтими кольорами

Суд Німеччини винесе рішення у справі "Північного потоку-2"

У День незалежності загинув український воїн, ще одного поранено

трансляціяНа "Олімпійському" проходить концерт до Дня незалежності

Вода в Крим: РФ порушила справу за "екоцид" з боку України

G7 вимагає від "Талібану" дозволити евакуації й після 31 серпня

Усі новини...
Останні новини
05:45
фотоУчасники маршу захисників у Харкові запалили 30 фаєрів
04:48
Евакуація з Афганістану: Байден поспішає через "загрози нападів бойовиків"
03:52
Невакцинованих осіб у 29 разів частіше госпіталізують з Covid – дослідження США
03:08
фотоУ Петербурзі затримали активістів за одиночні пікети з нагоди Дня Незалежності України
02:10
відеоНайвищий у світі хмарочос засяяв синьо-жовтими кольорами
01:33
Штат Нью-Йорк вперше очолила жінка
00:57
Суд Німеччини винесе рішення у справі "Північного потоку-2"
00:23
Евакуація з Афганістану: США вивезли понад 4 тисячі своїх громадян
23:31
"Суд" у Криму залишив журналіста Бекірова і 4 активістів у СІЗО
22:55
У День незалежності загинув український воїн, ще одного поранено
Усі новини...