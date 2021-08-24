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У бік ОРДЛО запустили синьо-жовті прапори

Вівторок, 24 серпня 2021, 18:59
У бік ОРДЛО запустили синьо-жовті прапори
пресцентр ООС

До Дня державного прапора та до Дня незалежності військові Об'єднаних сил на Донеччині та Луганщині спільно з місцевими жителями та волонтерами запустили в бік окупованих територій синьо-жовті стяги.

Джерело: пресцентр ООС

 
всі фото - пресцентру ООС

Деталі: Українські прапори запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам'янки, КПВВ Щастя.

"У такий оригінальний спосіб українці привітали зі святами патріотів, які залишились під окупацією", - йдеться в повідомленні.

В одній з механізованих бригад, яка долучилася до акції, військовослужбовці розповіли, що окупанти відреагували на прапори миттєво. З радіоперехоплень захисники дізналися, що ворог намагався збити українські стяги, але їм це не вдалось.

 

Подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині як нагадування мешканцям тимчасово окупованих територій про те, що вони є невід’ємною частиною великої української родини, зазначили в пресцентрі ООС.

 

Українська правда

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