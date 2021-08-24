В сторону ОРДЛО запустили сине-желтые флаги

Ко Дню государственного флага и Дню независимости военные Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях совместно с местными жителями и волонтерами запустили в сторону оккупированных территорий сине-желтые флаги.

Источник: пресс-центр ООС

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Детали: Украинские флаги запускали с Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ Счастье.

"Таким оригинальным способом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией", - говорится в сообщении.

В одной из механизированных бригад, которая присоединилась к акции, военнослужащие рассказали, что оккупанты отреагировали на флаги мгновенно. С радиоперехвата защитники узнали, что враг пытался сбить украинские флаги, но ему это не удалось.

Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях как напоминание жителям временно оккупированных территорий о том, что они являются неотъемлемой частью большой украинской семьи, отметили в пресс-центре ООС.