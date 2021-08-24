Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В сторону ОРДЛО запустили сине-желтые флаги

Вторник, 24 августа 2021, 18:59
пресс-центр ООС

Ко Дню государственного флага и Дню независимости военные Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях совместно с местными жителями и волонтерами запустили в сторону оккупированных территорий сине-желтые флаги.

Источник: пресс-центр ООС

 
все фото пресс-центра ООС

Детали: Украинские флаги запускали с Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ Счастье.

"Таким оригинальным способом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией", - говорится в сообщении.

В одной из механизированных бригад, которая присоединилась к акции, военнослужащие рассказали, что оккупанты отреагировали на флаги мгновенно. С радиоперехвата защитники узнали, что враг пытался сбить украинские флаги, но ему это не удалось.

 

Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях как напоминание жителям временно оккупированных территорий о том, что они являются неотъемлемой частью большой украинской семьи, отметили в пресс-центре ООС.

 

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСамый высокий в мире небоскреб засиял сине-желтыми цветами

Суд Германии вынесет решение по делу "Северного потока-2"

В День независимости погиб украинский воин, еще один ранен

трансляцияНа "Олимпийском" проходит концерт ко Дню независимости

Вода в Крым: РФ возбудила дело за "экоцид" со стороны Украины

G7 требует от "Талибана" разрешить эвакуации и после 31 августа

Все новости...
Последние новости
05:45
фотоУчастники марша защитников в Харькове зажгли 30 файеров
04:48
Эвакуация из Афганистана: Байден спешит из-за "угрозы нападений боевиков"
03:52
Невакцинированные лица в 29 раз чаще госпитализируются с Covid – исследование США
03:08
В Петербурге задержали активистов за одиночные пикеты по случаю Дня Независимости Украины
02:10
видеоСамый высокий в мире небоскреб засиял сине-желтыми цветами
01:33
Штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина
00:57
Суд Германии вынесет решение по делу "Северного потока-2"
00:23
Эвакуация из Афганистана: США вывезли более 4 тысяч своих граждан
23:31
"Суд" в Крыму оставил журналиста Бекирова и 4 активистов в СИЗО
22:55
В День независимости погиб украинский воин, еще один ранен
Все новости...