США пообіцяли підтримувати євроатлантичний шлях України

Вашингтон заявляє, що демократична, процвітаюча та безпечна Україна в інтересах всієї міжнародної спільноти і обіцяє підтримувати Київ у реалізації євроатлантичних прагнень і проведенні реформ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у привітанні держсекретаря Ентоні Блінкена з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

"Від імені Сполучених Штатів Америки я передаю найкращі побажання народу України з нагоди свята вашого Дня незалежності" - заявив Блінкен.

За його словами, протягом 30 років шлях України до її євроатлантичного майбутнього був чітким, та український народ може пишатися своїми досягненнями.

"Протягом цього часу Сполучені Штати підтримували вас. Ми переконані, що демократична, процвітаюча та безпечна Україна в інтересах не тільки народу України, а й Сполучених Штатів та міжнародної спільноти. Ми продовжуватимемо підтримувати вас у ваших зусиллях щодо досягнення євроатлантичних прагнень, відновлення та забезпечення міжнародно визнаних кордонів України та захисту від агресії Росії" - заявив держсекретар США.

"Ваші нинішні зусилля у впровадженні реформ є ключовими для досягнення цих цілей. Ми залишаємось вашим близьким партнером у просуванні антикорупційних зусиль, сприянні економічного зростання та виконанні обіцянок Революції гідності. Сполучені Штати віддані зміцненню відносин з Україною, оскільки ми разом працюємо над побудовою процвітаючого майбутнього для всіх українців" - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, посол Європейського Союзу Матті Маасікас привітав Україну з 30-ю річницею незалежності українською мовою.