США пообещали поддерживать евроатлантический путь Украины

Вашингтон заявляет, что демократическая, процветающая и безопасная Украина в интересах всего международного сообщества и обещает поддерживать Киев в реализации евроатлантических стремлений и проведении реформ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в поздравлении госсекретаря Энтони Блинкена по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

"От имени Соединенных Штатов Америки я передаю наилучшие пожелания народу Украины по случаю праздника вашего Дня независимости", - заявил Блинкен.

По его словам, в течение 30 лет путь Украины к ее евроатлантическому будущему был четким, и украинский народ может гордиться своими достижениями.

"В течение этого времени Соединенные Штаты поддерживали вас. Мы убеждены, что демократическая, процветающая и безопасная Украина в интересах не только народа Украины, но и США и международного сообщества. Мы будем продолжать поддерживать вас в ваших усилиях по достижению евроатлантических стремлений, восстановлению и обеспечению международно признанных границ Украины и защиты от агрессии России ", - заявил госсекретарь США.

"Ваши нынешние усилия по внедрению реформ являются ключевыми для достижения этих целей. Мы остаемся вашим близким партнером в продвижении антикоррупционных усилий, содействии экономическому росту и выполнении обещаний Революции достоинства. Соединенные Штаты привержены укреплению отношений с Украиной, поскольку мы вместе работаем над построением процветающего будущего для всех украинцев", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, посол Европейского Союза Матти Маасикас поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости на украинском языке.