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G7 вимагає від "Талібану" дозволити евакуації й після 31 серпня

Вівторок, 24 серпня 2021, 20:16
G7 вимагає від Талібану дозволити евакуації й після 31 серпня

Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у вівторок, що "Велика сімка" погодилася з планом дій щодо "Талібану", при цьому їх умовою номер один є те, що бойовики повинні дозволити охочим афганцям безперешкодно виїхати з країни навіть після граничного терміну 31 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Те, що ми зробили сьогодні як G7,  ми ... домовились не лише про спільний підхід до вирішення питання евакуації, але й про дорожню карту того, як ми збираємось взаємодіяти з "Талібаном" - сказав Джонсон після екстреної віртуальної зустрічі лідерів Групи семи багатих країн.

"Умовою номер один, яку ми ставимо як G7, є те, що вони мають гарантувати до 31 серпня і далі безпечний виїзд для тих, хто хоче виїхати" - наголосив він.

Він нагадав талібам, що "Велика сімка" має дуже значні важелі впливу, економічні, дипломатичні та політичні.

"Ми говоримо про те, що Афганістан не може перетворитися знову у місце розмноження терору, Афганістан не може стати державо-наркоторговцем, до 18 років дівчата мають отримувати освіту", - сказав він.

Джонсон обійшов стороною питання про те, чи інші лідери G7 висловлювали розчарування у діях президента США Джо Байдена через те, що він відмовився продовжити термін перебування американських військ в Афганістані і як проходила евакуація.

"Давайте зрозуміємо, що перший етап евакуації - це насправді ... дуже значний успіх військових. Ми впевнені, що зможемо вивести ще тисячі людей. Але ситуація в аеропорту не покращується ", - сказав він.

Як повідомлося,  таліби заявили у вівторок, що хочуть, щоб усі іноземні евакуації з країни були завершені до 31 серпня, і вони не погоджуються на розширення евакуацій за межі цієї дати.

Теми: G7Афганістан
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