Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

G7 требует от "Талибана" разрешить эвакуации и после 31 августа

Вторник, 24 августа 2021, 20:16

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что "Большая семерка" согласилась с планом действий по "Талибану", при этом их условием номер один является то, что боевики должны позволить желающим афганцам беспрепятственно выехать из страны даже после предельного срока 31 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"То, что мы сделали сегодня как G7, мы ... договорились не только о общем подходе к решению вопроса эвакуации, но и о дорожной карте того, как мы собираемся взаимодействовать с "Талибаном ", - сказал Джонсон после экстренной виртуальной встречи лидеров Группы семи богатых стран.

"Условием номер один, которое мы ставим как G7, является то, что они должны гарантировать до 31 августа и далее безопасный выезд для тех, кто хочет уехать", - отметил он.

Он напомнил талибам, что "Большая семерка" имеет очень значительные рычаги влияния, экономические, дипломатические и политические.

"Мы говорим о том, что Афганистан не может превратиться снова в место размножения террора, Афганистан не может стать государством-наркоторговцем, до 18 лет девушки должны получать образование", - сказал он.

Джонсон обошел стороной вопрос о том, выражали ли другие лидеры G7 разочарование в действиях президента США Джо Байдена из-за того, что он отказался продлить срок пребывания американских войск в Афганистане и как проходила эвакуация.

"Давайте поймем, что первый этап эвакуации - это действительно ... очень значительный успех военных. Мы уверены, что сможем вывести еще тысячи людей. Но ситуация в аэропорту не улучшается", - сказал он.

Как сообщалось, талибы заявили во вторник, что хотят, чтобы все иностранные эвакуации из страны были завершены до 31 августа, и они не соглашаются на расширение эвакуации за пределы этой даты.

Темы: G7Афганистан
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСамый высокий в мире небоскреб засиял сине-желтыми цветами

Суд Германии вынесет решение по делу "Северного потока-2"

В День независимости погиб украинский воин, еще один ранен

трансляцияНа "Олимпийском" проходит концерт ко Дню независимости

Вода в Крым: РФ возбудила дело за "экоцид" со стороны Украины

G7 требует от "Талибана" разрешить эвакуации и после 31 августа

Все новости...
G7
G7 назначила экстренную встречу из-за ситуации в Афганистане
Лидеры G7 проведут встречу из-за кризиса в Афганистане
Джонсон хочет созвать виртуальную встречу G7 из-за Афганистана
Последние новости
05:45
фотоУчастники марша защитников в Харькове зажгли 30 файеров
04:48
Эвакуация из Афганистана: Байден спешит из-за "угрозы нападений боевиков"
03:52
Невакцинированные лица в 29 раз чаще госпитализируются с Covid – исследование США
03:08
В Петербурге задержали активистов за одиночные пикеты по случаю Дня Независимости Украины
02:10
видеоСамый высокий в мире небоскреб засиял сине-желтыми цветами
01:33
Штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина
00:57
Суд Германии вынесет решение по делу "Северного потока-2"
00:23
Эвакуация из Афганистана: США вывезли более 4 тысяч своих граждан
23:31
"Суд" в Крыму оставил журналиста Бекирова и 4 активистов в СИЗО
22:55
В День независимости погиб украинский воин, еще один ранен
Все новости...