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На "Олімпійському" проходить концерт до Дня незалежності

Вівторок, 24 серпня 2021, 22:00
Укрінформ

У Києві на національному спортивному комплексі "Олімпійський" проходить урочистий концерт "День Народження Країни" до Дня Незалежності.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Музичне шоу розгортається на сцені, яка імітує молекулу ДНК.

Так, концерт розпочався з 3D-шоу, яке ілюструвало символіку свята. Дійство супроводжувалося театралізованим козацьким танцем.

Одразу після цього на сцену вийшла народна артистка Софія Ротару та заспівала одну з найвідоміших у світі українських пісень авторства Володимира Івасюка "Червону руту".

 
всі фото - Укрінформ

Участь у концерті також беруть заслужена та народна артистка України Ірина Білик, народна артистка і героїня України Ніна Матвієнко, народні артисти України Джамала, Тіна Кароль, Тарас Петриненко, Наталія Могилевська, Віктор Павлік, Руслана, Олександр Пономарьов, Verka Serduchka; заслужені артисти України Арсен Мірзоян, Потап, Monatik, українські співаки та музиканти Сергій Бабкін, Олег Винник, Оля Полякова, Христина Соловій, DOROFEEVA, Tayanna, оперні співаки Валентин Дитюк, Людмила Монастирська, музичні гурти "Воплі Відоплясова", "Брати Гадюкіни", "Океан Ельзи", СКАЙ, "Скрябін", ТНМК ("Танок на майдані Конґо"), BRUTTO , DZIDZIO, Gо-A, KAZKA, MOZGI, а також Kyiv Symphony Orchestra та Національний академічний ансамбль імені Павла Вірського.

 

За концертом з трибун та фан-зон спортивного комплексу спостерігають понад п‘ять тисяч людей.

 

На арені "Олімпійського" встановлено пункт екстреної медичної допомоги. Біля входів до спортивної споруди чергують "швидкі".

Територія НСК посилено охороняється поліцією.

Усі благодійні внески від глядачів шоу будуть спрямовані на розбудову центру сучасного мистецтва – музею українського художника Івана Марчука.

Теми: святкуванняДень Незалежностімузика


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