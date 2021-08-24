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На "Олимпийском" проходит концерт ко Дню независимости

Вторник, 24 августа 2021, 22:00
Укринформ

В Киеве на национальном спортивном комплексе "Олимпийский" проходит торжественный концерт "День Народження Країни" ко Дню Независимости.

Источник: Укринформ

Детали: Музыкальное шоу разворачивается на сцене, которая имитирует молекулу ДНК.

Так, концерт начался с 3D-шоу, которое иллюстрировало символику праздника. Действо сопровождалось театрализованным казацким танцем.

Сразу после этого на сцену вышла народная артистка София Ротару и спела одну из самых известных в мире украинских песен авторства Владимира Ивасюка "Червона рута".

 
все фото - Укринформ

Участие в концерте также принимают заслуженная и народная артистка Украины Ирина Билык, народная артистка и героиня Украины Нина Матвиенко, народные артисты Украины Джамала, Тина Кароль, Тарас Петриненко, Наталья Могилевская, Виктор Павлик, Руслана, Александр Пономарев, Verka Serduchka; заслуженные артисты Украины Арсен Мирзоян, Потап, Monatik, украинские певцы и музыканты Сергей Бабкин, Олег Винник, Оля Полякова, Кристина Соловий, DOROFEEVA, Tayanna, оперные певцы Валентин Дитюк, Людмила Монастырская, музыкальные группы "Вопли Видоплясова", "Братья Гадюкины", "Океан Эльзы", СКАЙ, "Скрябин", ТНМК, BRUTTO, DZIDZIO, Gо-A, KAZKA, MOZGI, а также Kyiv Symphony Orchestra и Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского.

 

За концертом с трибун и фан-зон спортивного комплекса наблюдают более пять тысяч человек.

 

На арене "Олимпийского" установлен пункт экстренной медицинской помощи. У входов в спортивное сооружение дежурят "скорые".

Территория НСК усиленно охраняется полицией.

Все благотворительные взносы от зрителей шоу будут направлены на развитие центра современного искусства – музея украинского художника Ивана Марчука.

Темы: празднованияДень Независимостимузыка
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