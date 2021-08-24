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Британія, США і ще три країни створять фонд на підтримку України

Вівторок, 24 серпня 2021, 22:42
British Embassy Kyiv/Facebook

Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США створять фонд "Партнерство за сильну Україну".

Джерело: посольство Великобританії в Україні

Деталі: У вівторок у Києві глава МЗС Великої Британії у справах європейського сусідства Венді Мортон оголосила про створення нового фонду "Партнерство за сильну Україну".

Зазначається, що Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США "допоможуть пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних і східних регіонах України".

Фонд розпочне свою роботу до грудня 2021 року і має на меті залучити до 35 млн фунтів від донорів протягом трьох років.

Дослівно: "Фінансування буде спрямовано на ініціативи, які сприяють зміцненню спроможності регіонів, що потерпають від конфлікту, наприклад, забезпечення технічних консультацій владі або надання грантових інвестиції, які створюють економічні можливості й поліпшують доступ до державних послуг для мешканців південної та східної України.

Це має призвести до підвищення якості державних послуг, збільшення доходів домогосподарств і посилення зв’язків між громадами, розділеними конфліктом".

Теми: Велика Британія


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