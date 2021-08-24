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Великобритания, США и еще три страны создадут фонд в поддержку Украины

Вторник, 24 августа 2021, 22:42
British Embassy Kyiv/Facebook

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд "Партнерство за сильную Украину".

Источник: посольство Великобритании в Украине

Детали: Во вторник в Киеве глава МИД Великобритании по делам европейского соседства Венди Мортон объявила о создании нового фонда "Партнерство за сильную Украину".

Отмечается, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США "помогут смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины".

Фонд начнет свою работу в декабре 2021 года и имеет целью привлечь до 35 млн фунтов от доноров в течение трех лет.

Дословно: "Финансирование будет направлено на инициативы, которые способствуют укреплению способности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций власти или оказанию грантовых инвестиций, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины.

Это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом".

Темы: Великобритания
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