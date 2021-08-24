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"Суд" у Криму залишив журналіста Бекірова і 4 активістів у СІЗО

Вівторок, 24 серпня 2021, 23:31
Суд у Криму залишив журналіста Бекірова і 4 активістів у СІЗО
"Кримська солідарність"

"Суд" в окупованому Криму залишив журналіста Ремзі Бекирова і чотирьох активістів в СІЗО ще на три місяці.

Джерело: "Кримська солідарність"

Деталі: Південний окружний військовий суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою п'ятьом фігурантам справи "другої Сімферопольської групи" Хізб ут-Тахрір на три місяці.

Цивільний журналіст Ремзі Бекіров, правозахисник Риза Ізетов, активісти Раім Айвазов, Шабан Умеров і Фарход Базаров залишаться в СІЗО до 16 грудня поточного року.

25 кримськотатарських громадських активістів – Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхаліев, Меджіт Абдурахманов, Яшар Муедінов, Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Риза Ізетов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Шабан Умеров, Меджіт Абдурахманов, Тофік Абдулгазіеєв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Акім Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров і Раім Айвазов – звинувачуються в причетності до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною, але діючої без обмеження на рівні національних законодавств багатьох країн світу.

Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання "Кримська солідарність".

Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов звинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ( "Організація діяльності терористичної організації", до довічного позбавлення волі). Решта за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної організації", до 20 років позбавлення волі). Всім фігурантам справи було також пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ ( "Приготування до насильницького захоплення влади", до 10 років позбавлення волі).

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