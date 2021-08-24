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"Суд" в Крыму оставил журналиста Бекирова и 4 активистов в СИЗО

Вторник, 24 августа 2021, 23:31
Суд в Крыму оставил журналиста Бекирова и 4 активистов в СИЗО
"Крымская солидарность"

"Суд" в оккупированном Крыму оставил журналиста Ремзи Бекирова и четверых активистов в СИЗО ещё на три месяца.

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: Южный окружной военный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей пятерым фигурантам дела "второй Симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир на три месяца.

Гражданский журналист Ремзи Бекиров, правозащитник Риза Изетов, активисты Раим Айвазов, Шабан Умеров и Фарход Базаров останутся в СИЗО до 16 декабря текущего года.

25 крымскотатарских общественных активистов — Руслан Сулейманов, Алим Каримов, Рустем Шейхалиев, Меджит Абдурахманов, Яшар Муединов, Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Иззет Абдуллаев, Асан Яников, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Тофик Абдулгазиев, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Аким Бекиров, Фарход Базаров, Сервет Газиев, Сейран Муртаза, Эрфан Османов, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Эскендер Сулейманов, Энвер Аметов, Владлен Абдулкадыров и Раим Айвазов — обвиняются в причастности к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической, но действующей без ограничения на уровне национальных законодательств многих стран мира.

Большинство арестованных являются участниками правозащитного объединения "Крымская Солидарность".

Умеров, Бекиров, Изетов, Базаров и Айвазов обвиняются по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации", до пожизненного лишения свободы). Остальные по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации", до 20 лет лишения свободы). Всем фигурантам дела было также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ ("Приготовление к насильственному захвату власти", до 10 лет лишения свободы).

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