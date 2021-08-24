Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Суд" в Крыму оставил журналиста Бекирова и 4 активистов в СИЗО

Вторник, 24 августа 2021, 23:31
"Крымская солидарность"

"Суд" в оккупированном Крыму оставил журналиста Ремзи Бекирова и четверых активистов в СИЗО ещё на три месяца.

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: Южный окружной военный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей пятерым фигурантам дела "второй Симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир на три месяца.

Гражданский журналист Ремзи Бекиров, правозащитник Риза Изетов, активисты Раим Айвазов, Шабан Умеров и Фарход Базаров останутся в СИЗО до 16 декабря текущего года.

25 крымскотатарских общественных активистов — Руслан Сулейманов, Алим Каримов, Рустем Шейхалиев, Меджит Абдурахманов, Яшар Муединов, Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Иззет Абдуллаев, Асан Яников, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Тофик Абдулгазиев, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Аким Бекиров, Фарход Базаров, Сервет Газиев, Сейран Муртаза, Эрфан Османов, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Эскендер Сулейманов, Энвер Аметов, Владлен Абдулкадыров и Раим Айвазов — обвиняются в причастности к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической, но действующей без ограничения на уровне национальных законодательств многих стран мира.

Большинство арестованных являются участниками правозащитного объединения "Крымская Солидарность".

Умеров, Бекиров, Изетов, Базаров и Айвазов обвиняются по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации", до пожизненного лишения свободы). Остальные по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации", до 20 лет лишения свободы). Всем фигурантам дела было также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ ("Приготовление к насильственному захвату власти", до 10 лет лишения свободы).

powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоУкраине "понадобится 20 лет работы" для членства в ЕС – президент Эстонии

Главные новости вторника и ночи: День Независимости, большой герб

Кучма назвал причины оккупации Крыма

видеоСамый высокий в мире небоскреб засиял сине-желтыми цветами

Суд Германии вынесет решение по делу "Северного потока-2"

В День независимости погиб украинский воин, еще один ранен

Все новости...
Последние новости
10:34
В России возбудили уголовное дело из-за водной блокады Крыма
10:32
УЗ заключила договор с Deutsche Bahn: немцы могут взять в управление пассажирские перевозки
10:31
О статусе беженца попросили уже 65 афганцев, которых эвакуировала Украина
10:09
Президент Эстонии считает, что Украина не может стать членом НАТО до деоккупации
09:54
Кучма не ответил, убийца ли Путин, и советует не спрашивать это у Зеленского
09:53
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
09:26
видеоУкраине "понадобится 20 лет работы" для членства в ЕС – президент Эстонии
09:13
Синоптики предупреждают о грозах
08:57
Во Франции заверили, что подозрительные люди среди эвакуированных из Кабула – единичны
08:51
Более 20 тысяч украинцев сделали прививки против COVID в День Независимости
Все новости...