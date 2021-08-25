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Учасники маршу захисників у Харкові запалили 30 фаєрів

Середа, 25 серпня 2021, 05:45

Марш захисників України в День Незалежності в центрі Харкова зібрав близько тисячі ветеранів та активістів. Біля пам’ятника Шевченку учасники запалили 30 фаєрів.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Учасники маршу пройшли від площі Конституції до пам’ятника Шевченку під державними прапорами України та знаменами різних політичних партій і громадських організацій. Вони несли фотографії бійців, які загинули на сході України.

Біля пам’ятника Шевченку відбувся мітинг. Тут запалили 30 фаєрів на честь 30-річчя Незалежності України.

 

Після мітингу авангард колони – майже 100 людей під прапорами – попрямував у бік площі Свободи на акцію протесту біля Харківської ОДА.

Перед входом до будівлі лідер харківського осередку "Національного корпусу" Костянтин Немічев зачитав звернення до Президента Зеленського з вимогою звільнити затриманих активістів "Нацкорпусу".

Він оголосив, що це звернення передає т.в.о. голови Харківської ОДА Олександру Скакуну з вимогою вручити його президенту.

З ХОДА до учасників акції вийшов уповноважений представник приймальні Скакуна, забрав звернення та запевнив, що його буде зареєстровано. Після чого учасники акції розійшлися.

Під час маршу порядок забезпечували понад 100 правоохоронців. Інцидентів не зафіксовано.

Теми: ХарківДень Незалежностіакції


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