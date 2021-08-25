Участники марша защитников в Харькове зажгли 30 файеров

Марш защитников Украины в День Независимости в центре Харькова собрал около тысячи ветеранов и активистов. У памятника Шевченко участники зажгли 30 файеров.

Источник: Укринформ

Детали: Участники марша прошли от площади Конституции до памятника Шевченко под государственными флагами Украины и знаменами различных политических партий и общественных организаций. Они несли фотографии бойцов, погибших на востоке Украины.

У памятника Шевченко состоялся митинг. Здесь зажгли 30 файеров в честь 30-летия Независимости Украины.

После митинга авангард колонны – около 100 человек под флагами – направился в сторону площади Свободы на акцию протеста возле Харьковской ОГА.

Перед входом в здание лидер харьковской ячейки "Национального корпуса" Константин Немичев зачитал обращение к Президенту Зеленскому с требованием освободить задержанных активистов "Нацкорпуса".

Он объявил, что это обращение передает и.о. председателя Харьковской ОГА Александру Скакуну с требованием вручить его президенту.

С ХОГА к участникам акции вышел уполномоченный представитель приемной Скакуна, забрал обращение и заверил, что оно будет зарегистрировано. После чего участники акции разошлись.

Во время марша порядок обеспечивали более 100 правоохранителей. Инцидентов не зафиксировано.