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Участники марша защитников в Харькове зажгли 30 файеров

Среда, 25 августа 2021, 05:45

Марш защитников Украины в День Независимости в центре Харькова собрал около тысячи ветеранов и активистов. У памятника Шевченко участники зажгли 30 файеров.

Источник: Укринформ

Детали: Участники марша прошли от площади Конституции до памятника Шевченко под государственными флагами Украины и знаменами различных политических партий и общественных организаций. Они несли фотографии бойцов, погибших на востоке Украины.

У памятника Шевченко состоялся митинг. Здесь зажгли 30 файеров в честь 30-летия Независимости Украины.

 

После митинга авангард колонны – около 100 человек под флагами – направился в сторону площади Свободы на акцию протеста возле Харьковской ОГА.

Перед входом в здание лидер харьковской ячейки "Национального корпуса" Константин Немичев зачитал обращение к Президенту Зеленскому с требованием освободить задержанных активистов "Нацкорпуса".

Он объявил, что это обращение передает и.о. председателя Харьковской ОГА Александру Скакуну с требованием вручить его президенту.

С ХОГА к участникам акции вышел уполномоченный представитель приемной Скакуна, забрал обращение и заверил, что оно будет зарегистрировано. После чего участники акции разошлись.

Во время марша порядок обеспечивали более 100 правоохранителей. Инцидентов не зафиксировано.

Темы: ХарьковДень Независимостиакции
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