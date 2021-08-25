США та Індонезія лідирують за добовою смертністю від Covid

За добу 23 серпня у світі діагностували понад 656 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Ірані, крім того, у США та Індонезії зафіксували понад тисячу смертей серед інфікованих.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 147 тисяч, в Індії – понад 51 тисячу, в Ірані – понад 40 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Британія.

Україна серед країн світу займає 71 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 18 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Франція, Росія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Іспанія, Британія, Україна у цьому рейтингу – на 9 місці.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 191 485 881 особа. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 465 417 смертей від COVID-19.