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США и Индонезия лидируют по суточной смертности от Covid

Среда, 25 августа 2021, 07:05
США и Индонезия лидируют по суточной смертности от Covid

За сутки 23 августа в мире диагностировали более 656 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Иране, кроме того, в США и Индонезии зафиксировали более тысячи смертей среди инфицированных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 147 000, в Индии - более 51 000, в Иране - более 40 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Великобритания.

 

Украина среди стран мира занимает 71 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 18 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Франция, Россия, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Испания, Великобритания, Украина в этом рейтинге - на 9 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 191 485 881 человек. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 465 417 смертей от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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