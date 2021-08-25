У святковий день в Україні зафіксували 727 хворих на COVID

За добу 24 серпня в Україні зафіксували 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 682 особи, померли 20 хворих, одужали 382 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше випадків коронавірусного захворювання у 30-ту річницю незалежності України зареєстрували у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.

Серед нових хворих 46 дітей і 10 медичних працівників..

За добу протестували: методом ПЛР – 12 855 осіб, методом ІФА – 2 110 осіб, експрес-тестами – 11 239 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 276 590 осіб, із них одужали 2 202 160 осіб, помер 53 521 хворий.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП