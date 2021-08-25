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В праздничный день в Украине зафиксировали 727 больных COVID

Среда, 25 августа 2021, 08:19
В праздничный день в Украине зафиксировали 727 больных COVID
УП

За сутки 24 августа в Украине зафиксировали 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 682 человека, умерли 20 больных, выздоровели 382 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев коронавирусного заболевания в 30-ю годовщину независимости Украины зарегистрировали в г. Киев (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

Среди новых больных 46 детей и 10 медицинских работников ..

За сутки протестовали: методом ПЦР – 12 855 человек, методом ИФА – 2 110 человек, экспресс-тестами – 11 239 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 276 590 человек, из них выздоровели 2 202 160 человек, умер 53 521 больной.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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