Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В праздничный день в Украине зафиксировали 727 больных COVID

Среда, 25 августа 2021, 08:19
УП

За сутки 24 августа в Украине зафиксировали 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 682 человека, умерли 20 больных, выздоровели 382 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев коронавирусного заболевания в 30-ю годовщину независимости Украины зарегистрировали в г. Киев (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

Среди новых больных 46 детей и 10 медицинских работников ..

За сутки протестовали: методом ПЦР – 12 855 человек, методом ИФА – 2 110 человек, экспресс-тестами – 11 239 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 276 590 человек, из них выздоровели 2 202 160 человек, умер 53 521 больной.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Шахтер" проходит "Монако" и будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов

Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине

Новости 25 августа: евроатлантическое будущее Украины, поражение в суд для "Северного потока-2"

Медведчук заявил, что Украина использует российский газ

Чехия открылась для вакцинированных туристов из Украины

Украинская призерка Олимпиады отдала подаренную квартиру тренеру

Все новости...
Covid-2019
Украинцы скоро смогут генерировать COVID-сертификат в Дії – Федоров
Эстония вернула масочный режим в общественных местах, где не требуют COVID-сертификат
Приближается к 5 млн количество украинцев с первой дозой COVID-вакцины
Последние новости
02:34
COVID-19 в США: В августе количество госпитализаций удвоилось
01:39
ВОЗ о происхождении COVID-19: Все гипотезы в силе
00:53
"Шахтер" проходит "Монако" и будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов
00:32
Турция начала выводить войска из Афганистана
23:56
В Афганистане остается около 1500 американцев – Госдеп
23:36
Талибы призывают женщин оставаться дома, пока боевики "не обучены" их уважать
22:46
Навальный оценил вероятность его убийства в тюрьме
21:57
Швейцария передала 1,5 млн тестов на COVID-19 для жителей Донбасса
21:43
Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине
21:14
Новости экономики: изменения в пассажирских перевозках, работа над законом о сомнительных доходах
Все новости...