Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Понад 20 тисяч українців зробили щеплення проти COVID у День Незалежності

Середа, 25 серпня 2021, 08:51
Перша і друга доза вакцини, УП

24 серпня, у 30-ту річницю незалежності України, 20 739 громадян зробили щеплення проти коронавірусу SARS CoV-2: першу дозу вакцини отримали 8 272 людини, другу дозу – 12 467 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: У цей святковий вівторок для імунізації населення працювали 254 мобільних бригади, 821 пункт щеплення та 301 центр вакцинації.

Напередодні, 23 серпня, було вакциновано 71 427 людей (одну дозу отримали 28 142 людини, другу – 43 285 людей).

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 108 074 людини, з них 5 108 072 людини отримали одну дозу вакцини, а 3 192 128 людей повністю імунізовані, отримавши обидві дози.

Загалом із 24 лютого в Україні проведено 8 300 200 щеплень проти епідемії COVID-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусепідеміямедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Шахтар" проходить "Монако" і буде грати у груповому етапі Ліги Чемпіонів

Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині

Новини 25 серпня: євроатлантичне майбутнє України, поразка у суді для "Північного потоку-2"

Медведчук заявив, що Україна використовує російський газ

Зеленський дав орден регіоналу, який виступав проти Майдану – ЧЕСНО

Чехія відкрилася для вакцинованих туристів з України

Усі новини...
вакцинація
Невакцинованих осіб у 29 разів частіше госпіталізують з Covid – дослідження США
Україна отримала від Польщі 650 тисяч доз вакцини проти COVID
Угорщина планує в 2022 році запустити виробництво вакцини "Спутник V"
Останні новини
02:34
COVID-19 в США: У серпні кількість госпіталізацій подвоїлася
01:39
ВООЗ про походження COVID-19: Всі гіпотези в силі
00:53
"Шахтар" проходить "Монако" і буде грати у груповому етапі Ліги Чемпіонів
00:32
Туреччина почала виводити війська з Афганістану
23:56
В Афганістані залишається близько 1500 американців – Держдеп
23:36
Таліби закликають жінок залишатися вдома, поки бойовики "не навчені" їх поважати
22:46
Навальний оцінив ймовірність його вбивства у в’язниці
21:57
Швейцарія передала 1,5 млн тестів на COVID-19 для жителів Донбасу
21:43
Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині
21:14
Новини економіки: зміни в пасажирських перевезеннях, робота над законом про сумнівні доходи
Усі новини...