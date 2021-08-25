Понад 20 тисяч українців зробили щеплення проти COVID у День Незалежності

24 серпня, у 30-ту річницю незалежності України, 20 739 громадян зробили щеплення проти коронавірусу SARS CoV-2: першу дозу вакцини отримали 8 272 людини, другу дозу – 12 467 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: У цей святковий вівторок для імунізації населення працювали 254 мобільних бригади, 821 пункт щеплення та 301 центр вакцинації.

Напередодні, 23 серпня, було вакциновано 71 427 людей (одну дозу отримали 28 142 людини, другу – 43 285 людей).

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 108 074 людини, з них 5 108 072 людини отримали одну дозу вакцини, а 3 192 128 людей повністю імунізовані, отримавши обидві дози.

Загалом із 24 лютого в Україні проведено 8 300 200 щеплень проти епідемії COVID-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП