Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 20 тысяч украинцев сделали прививки против COVID в День Независимости

Среда, 25 августа 2021, 08:51
Более 20 тысяч украинцев сделали прививки против COVID в День Независимости
Первая и вторая доза вакцины, УП

24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, 20 739 граждан сделали прививки против коронавируса SARS CoV-2: первую дозу вакцины получили 8 272 человека, вторую дозу – 12 467 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В этот праздничный вторник для иммунизации населения работали 254 мобильных бригады, 821 прививочный пункт и 301 центр вакцинации.

Накануне, 23 августа, были вакцинированы 71 427 человек (одну дозу получили 28 142 человека, вторую – 43 285 человек).

С начала прививочной кампании привито 5 108 074 человека, из них 5 108 072 человека получили одну дозу вакцины, а 3 192 128 человек полностью иммунизированы, получив обе дозы.

Всего с 24 февраля в Украине проведено 8 300 200 прививок против эпидемии COVID-19.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусэпидемиямедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
вакцинация
В Украине планируют вакцинировать 260 тысяч детей от кори – Кузин
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: