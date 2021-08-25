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Более 20 тысяч украинцев сделали прививки против COVID в День Независимости

Среда, 25 августа 2021, 08:51
Первая и вторая доза вакцины, УП

24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, 20 739 граждан сделали прививки против коронавируса SARS CoV-2: первую дозу вакцины получили 8 272 человека, вторую дозу – 12 467 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В этот праздничный вторник для иммунизации населения работали 254 мобильных бригады, 821 прививочный пункт и 301 центр вакцинации.

Накануне, 23 августа, были вакцинированы 71 427 человек (одну дозу получили 28 142 человека, вторую – 43 285 человек).

С начала прививочной кампании привито 5 108 074 человека, из них 5 108 072 человека получили одну дозу вакцины, а 3 192 128 человек полностью иммунизированы, получив обе дозы.

Всего с 24 февраля в Украине проведено 8 300 200 прививок против эпидемии COVID-19.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусэпидемиямедицина
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