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Про статус біженця попросили вже 65 афганців, яких евакуювала Україна

Середа, 25 серпня 2021, 10:31
евакуйовані з Кабула. фото - ДПСУ

Про статус біженця в Україні попросили 65 громадян Афганістану з тих, кого Україна наразі евакуювала трьома рейсами.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Протягом останніх півтора тижня в Україну прибули три евакуаційні рейси з Кабула (16, 22 та 23 серпня –ред.), які доставили як громадян України, так і іноземців, які зверталися до України за допомогою, аби залишити межі  Афганістану через ситуацію, яка склалася в цій країні.

Ці рейси були організовані МЗС під егідою керівництва держави, до них долучалися й інші державі органи країни, оскільки це питання було досить складним.

Загалом цими трьома рейсами в Україну прибуло понад 250 пасажирів, серед яких більше 50 громадян України, а також іноземці з інших країн, але переважна більшість – громадяни Афганістану. Серед них були і члени сімей громадян України, а також журналісти і громадські діячі

В межах компетенції ДПСУ забезпечила належне оформлення всіх прибулих у пункті пропуску. Під час заходів оформлення 65 громадян Афганістану подали заяви про отримання статусу біженця в Україні. Їх разом з іншими громадянами, які потребували подальшої допомоги від України, передали представникам Державної міграційної служби, які в подальшому ними і займаються".

Деталі: Демченко додав, що інша частина громадян Афганістану залишила межі України, придбавши квитки до різних країн світу.

Валентина Романенко, УП
Теми: АфганістанУкраїнаПрикордонна служба


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