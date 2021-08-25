Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Про статус біженця попросили вже 65 афганців, яких евакуювала Україна

Середа, 25 серпня 2021, 10:31
Про статус біженця попросили вже 65 афганців, яких евакуювала Україна
евакуйовані з Кабула. фото - ДПСУ

Про статус біженця в Україні попросили 65 громадян Афганістану з тих, кого Україна наразі евакуювала трьома рейсами.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Протягом останніх півтора тижня в Україну прибули три евакуаційні рейси з Кабула (16, 22 та 23 серпня –ред.), які доставили як громадян України, так і іноземців, які зверталися до України за допомогою, аби залишити межі  Афганістану через ситуацію, яка склалася в цій країні.

Ці рейси були організовані МЗС під егідою керівництва держави, до них долучалися й інші державі органи країни, оскільки це питання було досить складним.

Загалом цими трьома рейсами в Україну прибуло понад 250 пасажирів, серед яких більше 50 громадян України, а також іноземці з інших країн, але переважна більшість – громадяни Афганістану. Серед них були і члени сімей громадян України, а також журналісти і громадські діячі

В межах компетенції ДПСУ забезпечила належне оформлення всіх прибулих у пункті пропуску. Під час заходів оформлення 65 громадян Афганістану подали заяви про отримання статусу біженця в Україні. Їх разом з іншими громадянами, які потребували подальшої допомоги від України, передали представникам Державної міграційної служби, які в подальшому ними і займаються".

Деталі: Демченко додав, що інша частина громадян Афганістану залишила межі України, придбавши квитки до різних країн світу.

Валентина Романенко, УП
Теми: АфганістанУкраїнаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Афганістан
Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі
Таліби провели перші торги нафти, видобутої в Афганістані
МЗС викликає посла Угорщини після того, як Орбан порівняв Україну з Афганістаном
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: