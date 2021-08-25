О статусе беженца попросили уже 65 афганцев, которых эвакуировала Украина

О статусе беженца в Украине попросили 65 граждан Афганистана из тех, кого наша страна эвакуировала тремя рейсами из Кабула.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "В течение последних полутора недель в Украину прибыли три эвакуационных рейса из Кабула (16 22 и 23 августа -ред.), которые доставили как граждан Украины, так и иностранцев, которые обращались к Украине за помощью, чтобы покинуть пределы Афганистана из-за ситуации, сложившейся в этой стране.

Эти рейсы были организованы Миностерством иностранных дел под эгидой руководства государства, к ним присоединялись и другие государстве органы страны, поскольку этот вопрос был достаточно сложным.

В целом этими тремя рейсами в Украину прибыло более 250 пассажиров, среди которых более 50 граждан Украины, а также иностранцы из других стран, но подавляющее большинство - граждане Афганистана. Среди них были и члены семей граждан Украины, а также журналисты и общественные деятели.

В пределах компетенции Государственная пограничная служба обеспечила надлежащее оформление всех прибывших в пункте пропуска. Во время мероприятий оформления 65 граждан Афганистана подали заявления о получении статуса беженца в Украине. Их вместе с другими гражданами, которые требовали дальнейшей помощи от Украины, передали представителям Государственной миграционной службы, котрые в дальнейшем ими и занимаются".

Детали: Демченко добавил, что остальная часть граждан Афганистана покинула пределы Украины, приобретя билеты в разные страны мира.