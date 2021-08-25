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Автобус на Москву перевернувся вночі у Києві, постраждали 8 осіб

Середа, 25 серпня 2021, 10:31
Автобус на Москву перевернувся вночі у Києві, постраждали 8 осіб
kyiv.npu.gov.ua

У ніч на 25 серпня на вулиці Олени Теліги у Києві перекинувся пасажирський автобус, допомога лікарів знадобилася 8 особам, серед яких четверо дітей.

Джерело: поліція Києва і dtp.kiev.ua

Деталі: О 01:50 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю автобусу на вулиці Олени Теліги. 

 

Попередньо правоохоронці встановили, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням та наїхав на бордюр, внаслідок чого автобус перекинувся. 

За даними поліції, 8 пасажирів, серед яких чотири малолітні дитини, отримали тілесні ушкодження. Лікарі оглянули потерпілих та надали необхідну медичну допомогу.

За даними dtp.kiev.ua, постраждали близько 20 осіб, декілька з них серйозно.

Також повідомляється, що ДТП з автобусом Кишинів – Москва сталося практично на території автозаправки БРСМ, автобус рухався з Молдови в Росію.

Поліцейські перевірили стан водія на алкоголь. Драгер показав, що чоловік був тверезий. 

А dtp.kiev.ua з посиланням на свідка повідомляє, що "автобус намагався на високій швидкості об'їхати ДТП в правих рядах через АЗС БРСМ і підсковзнувся на мокрій дорозі".

 

Дана подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПКиїв
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