Автобус на Москву перевернулся ночью в Киеве, пострадали 8 человек

В ночь на 25 августа на улице Елены Телиги в Киеве перевернулся пассажирский автобус, помощь врачей понадобилась 8 людям, среди которых четверо детей.

Источник: полиция Киева и dtp.kiev.ua

Детали: В 01:50 по спецлинии 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса на улице Елены Телиги.

Предварительно правоохранители установили, что водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего автобус перевернулся.

По данным полиции, 8 пассажиров, среди которых четыре малолетних ребенка, получили телесные повреждения. Врачи осмотрели пострадавших и оказали необходимую медицинскую помощь.

По данным dtp.kiev.ua, пострадали около 20 человек, несколько из них серьезно.

Также сообщается, что ДТП с автобусом Кишинев – Москва произошло практически на территории автозаправки БРСМ, автобус двигался из Молдовы в Россию.

Полицейские проверили состояние водителя на алкоголь. Драгер показал, что мужчина был трезв.

А dtp.kiev.ua со ссылкой на свидетеля сообщает, что "автобус пытался на высокой скорости объехать ДТП в правых рядах через АЗС БРСМ и подскользнулся на мокрой дороге".

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.