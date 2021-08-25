Автобус на Москву перевернулся ночью в Киеве, пострадали 8 человек
В ночь на 25 августа на улице Елены Телиги в Киеве перевернулся пассажирский автобус, помощь врачей понадобилась 8 людям, среди которых четверо детей.
Источник: полиция Киева и dtp.kiev.ua
Детали: В 01:50 по спецлинии 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса на улице Елены Телиги.
Предварительно правоохранители установили, что водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего автобус перевернулся.
По данным полиции, 8 пассажиров, среди которых четыре малолетних ребенка, получили телесные повреждения. Врачи осмотрели пострадавших и оказали необходимую медицинскую помощь.
По данным dtp.kiev.ua, пострадали около 20 человек, несколько из них серьезно.
Также сообщается, что ДТП с автобусом Кишинев – Москва произошло практически на территории автозаправки БРСМ, автобус двигался из Молдовы в Россию.
Полицейские проверили состояние водителя на алкоголь. Драгер показал, что мужчина был трезв.
А dtp.kiev.ua со ссылкой на свидетеля сообщает, что "автобус пытался на высокой скорости объехать ДТП в правых рядах через АЗС БРСМ и подскользнулся на мокрой дороге".
Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.