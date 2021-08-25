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Президентка Естонії пояснила, чому для неї "радянська" і "російська" окупація - не те саме

Середа, 25 серпня 2021, 10:51

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд розповіла, що не прирівнює радянську окупацію країн Балтії до "російської".

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми звільнилися від радянської окупації. Не російської. І це треба розрізняти, - зауважила президентка на запитання ЄвроПравди про звільнення від російської окупації. 

"30 років тому, коли Радянський союз вибухнув, Росія теж відновила свою незалежність. Росіяни також не були вільними. Тож російська та радянська окупація – дві зовсім різні речі", - пояснила вона.

Кальюлайд додала, що на початку 90-х вважала, що РФ, за першого президента Бориса Єльцина, піде демократичним шляхом, і те, що сталось інакше - "одне з найбільших геополітичних розчарувань цих десятиріч".

Керсті Кальюлайд розповіла також, що у шкільні роки ухилялась від вивчення російської мови, щоб висловити протест проти радянської системи - і тому зараз не говорить нею вільно, хоча не має негативного ставлення до мови. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЕстоніяРосія
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