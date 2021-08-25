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Президент Эстонии объяснила, почему для нее "советская" и "российская" оккупация - не одно и то же

Среда, 25 августа 2021, 10:51

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что не приравнивает советскую оккупацию стран Балтии к "русской".

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Мы освободились от советской оккупации. Не русской. И это надо различать", - отметила президент на вопрос ЕвроПравды об освобождении от российской оккупации.

"30 лет назад, когда Советский Союз взорвался, Россия тоже восстановила свою независимость. Россияне также не были свободными. Поэтому российская и советская оккупация - две совершенно разные вещи", - пояснила она.

Кальюлайд добавила, что в начале 90-х считала, что РФ, по первого президента Бориса Ельцина, пойдет демократическим путем, и то, что произошло иначе - "одно из крупнейших геополитических разочарований этих десятилетий".

Керсти Кальюлайд рассказала также, что в школьные годы уклонялась от изучения русского языка, чтобы выразить протест против советской системы - и потому сейчас не говорит на нем свободно, хотя не имеет негативного отношения к языку.

Темы: ЭстонияРосcия
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