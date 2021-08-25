Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По гарячих слідах затримали "терориста", який погрожував підірвати парад у Києві

Середа, 25 серпня 2021, 10:57
По гарячих слідах затримали терориста, який погрожував підірвати парад у Києві
телефонний тероризм. ілюстративне фото з відкритих джерел

Столичні правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який погрожував вибухом на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Затримали громадянина Х 1988 року народження, уродженця села Софіївська Борщагівка Київської області, який на цей час не має постійного місця проживання та офіційної роботи. Для дзвінка він використав телефон знайомого".

Деталі: За даними слідства, зранку 22 серпня під час вживання алкогольних напоїв зловмисник з хуліганських мотивів подзвонив на гарячу лінію "1551". та заявив про наявність у нього зброї та вибухових речовин, а також про підготовку ним вибуху під час проведення святкового параду з нагоди Дня Незалежності України.

Вказано, що завдяки злагодженій роботі правоохоронців "телефонного теориста", вдалося оперативно, того ж дня, встановити та затримати. Зброї чи вибухових пристроїв у нього не виявили.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: