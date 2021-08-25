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По гарячих слідах затримали "терориста", який погрожував підірвати парад у Києві

Середа, 25 серпня 2021, 10:57
телефонний тероризм. ілюстративне фото з відкритих джерел

Столичні правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який погрожував вибухом на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Затримали громадянина Х 1988 року народження, уродженця села Софіївська Борщагівка Київської області, який на цей час не має постійного місця проживання та офіційної роботи. Для дзвінка він використав телефон знайомого".

Деталі: За даними слідства, зранку 22 серпня під час вживання алкогольних напоїв зловмисник з хуліганських мотивів подзвонив на гарячу лінію "1551". та заявив про наявність у нього зброї та вибухових речовин, а також про підготовку ним вибуху під час проведення святкового параду з нагоди Дня Незалежності України.

Вказано, що завдяки злагодженій роботі правоохоронців "телефонного теориста", вдалося оперативно, того ж дня, встановити та затримати. Зброї чи вибухових пристроїв у нього не виявили.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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