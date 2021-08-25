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По горячим следам задержали "террориста", который угрожал взорвать парад в Киеве

Среда, 25 августа 2021, 10:57
По горячим следам задержали террориста, который угрожал взорвать парад в Киеве
телефонный терроризм. иллюстративное фото из открытых источников

Столичные правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который угрожал взрывом на торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Задержан гражданин Х 1988 года рождения, уроженец села Софиевская Борщаговка Киевской области, который в настоящее время не имеет постоянного места жительства и официальной работы. Для звонка он использовал телефон знакомого".

Детали: По данным следствия, утром 22 августа под время употребления алкогольных напитков злоумышленник из хулиганских побуждений позвонил на горячую линию "1551" и заявил о наличии у него оружия и взрывчатых веществ, а также о подготовке им взрыва во время проведения праздничного парада по случаю Дня Независимости Украины.

Указано, что благодаря слаженной работе правоохранителей "телефонного теориста", удалось оперативно, в тот же день, установить и задержать. Оружия или взрывных устройств у него не обнаружили.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное последнем грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Украинская правда

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Темы: Киевпрокуратура
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