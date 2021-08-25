COVID у Києві: нових хворих удвічі більше, ніж одужань

За добу 24 серпня у столиці зареєстрували 109 нових випадків коронавірусу, 2 хворих померли, водночас одужали 50 осіб.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "Плюс 109 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 2 летальних випадки від вірусу. 50 осіб подолали коронавірус".

Деталі: Серед нових хворих 65 жінок віком від 19 до 83 років, 36 чоловіків віком від 21 до 84 років, 4 дівчинки від 1 до 16 років і 4 хлопчики від 5 до 16 років. 23 людини госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (25), Шевченківському (21) та в Дарницькому (15) районах.

Станом на 25 серпня у столиці загалом уже 222 840 підтверджених випадків коронавірусу, 5 271 хворий помер, водночас подолали вірус 215 029 мешканців міста.

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