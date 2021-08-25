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COVID в Киеве: новых больных вдвое больше, чем выздоровлений

Среда, 25 августа 2021, 11:04
Фото КГГА

За сутки 24 августа во столице зарегистрировали 109 новых случаев коронавируса, 2 больных умерли, вместе с тем выздоровели 50 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "Плюс 109 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 2 летальных случая от вируса. 50 человек преодолели коронавирус".

Детали: Среди новых больных 65 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 36 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет, 4 девочки от 1 до 16 лет и 4 мальчика от 5 до 16 лет. 23 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (25), Шевченковском (21) и в Дарницком (15) районах.

По состоянию на 25 августа в столице уже 222 840 подтвержденных случаев коронавируса, 5 271 больной умер, преодолели вирус 215 029 жителей города.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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