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Україна здобула перші медалі на Паралімпіаді-2020

Середа, 25 серпня 2021, 11:47
Євгенія Бреус. invamedia.com

Україна здобула перші медалі на Паралімпіаді-2020: бронзу виграла фехтувальниця Євгенія Бреус, срібло здобув плавець Антон Коль.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Дебютну нагороду для української команди здобула 38-річна фехтувальниця Євгенія Бреус. Це друга "бронза" шаблістки на Паралімпіадах.

Євгенія змагається на шаблі у фехтуванні на візках, у класифікації А.

У 1/8 фіналу Ігор у Токіо українка впевнено розгромила представницю ПКР - 15:7, тоді вибила третю сіяну (фехтувальницю з Китаю) - 15:11. Однак у півфіналі не змогла втримати перевагу над Ніно Тібілашвілі з Грузії - 12:15, відповідно отримала місце у матчі за "бронзу".

Суперницею українки була Єва Андреа Гаймасі з Угорщини - фехтувальниця, що вигравала медалі Паралімпіади у рапірі, але в Токіо-2020 виступає одразу в двох класах.

Бреус змогла повести в рахунку від початку матчу і зрештою перемогла 15:10 - це "бронза".

Україна здобула першу срібну медаль на Паралімпіаді-2020. Її володарем став плавець Антон Коль.

31-річний український плавець Антон Коль вдруге змагався на Паралімпійських Іграх. У 2016-му він здобув дві бронзові нагороди на Іграх у Ріо-де-Жанейро - на дистанціях 50 метрів та 100 метрів на спині.

 
Антон Коль після Паралімпіади 2016 року
фото - вікіпедія

Коль змагався від України у класі S1 з вродженою вадою опорно-рухового апарату. Крім медалей на Паралімпіадах він здобув нагороди на рівні чемпіонатів світу та Європи.

Український плавець одразу ж боровся у фіналі за медалі Олімпійських Ігор. Його головними опонентами були ізраїльтянин Іяд Шалабі та італієць Франческо Беттелла.

Коль розпочав заплив третім, проте згодом наростив швидкість. На фініші українець майже зачепився за "золото", проте програв ізраїльтянину Шалабі менше 0.3 секунди.

Плавання, 100 метрів (спина). Клас S1. Фінал

Іяд Шалабі (Ізраїль) - 2:28.04 хвилини

Антон Коль (Україна) - 2:28.29 хв

Франческо Беттелла (Італія) - 2:32.08 хв

Теми: ПаралімпіадаспортУкраїна


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