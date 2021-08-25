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Украина завоевала первые медали на Паралимпиаде-2020

Среда, 25 августа 2021, 11:47
Евгения Бреус. invamedia.com

Украина завоевала первые медали на Паралимпиаде-2020: бронзу выиграла фехтовальщица Евгения Бреус, серебро получил пловец Антон Коль.

Источник: "Суспильне"

Детали: Дебютную награду для украинской команды получила 38-летняя фехтовальщица Евгения Бреус. Это вторая "бронза" саблистки на Паралимпиадах.

Евгения соревнуется на сабле в фехтовании на колясках, в классификации А.

В 1/8 финала Игр в Токио украинка уверенно разгромила представительницу ПКР - 15: 7, тогда выбила третью сеяную (фехтовальщицу из Китая) - 15:11. Однако в полуфинале не смогла удержать преимущество над Нино Тибилашвили из Грузии - 12:15, соответственно получила место в матче за "бронзу".

Соперницей украинки была Ева Андреа Гаймаси из Венгрии - фехтовальщица, которая выигрывала медали Паралимпиады в рапире, но в Токио-2020 выступает сразу в двух классах.

Бреус смогла повести в счете с начала матча и в итоге победила 15:10 - это "бронза".

31-летний украинский пловец Антон Коль во второй раз соревновался на Паралимпийских Играх. В 2016-м он получил две бронзовые награды на Играх в Рио-де-Жанейро - на дистанциях 50 метров и 100 метров на спине.

 
Антон Коль после Паралимпиады 2016
фото - википедия

Коль сражался от Украины в классе S1 с врожденным пороком опорно-двигательного аппарата. Кроме медалей на Паралимпиаде он имеет награды на уровне чемпионатов мира и Европы.

Украинский пловец сразу же боролся в финале за медали Олимпийских Игр. Его главными оппонентами были израильтянин Ияд Шалаби и итальянец Франческо Беттелла.

Коль начал заплыв третьим, однако впоследствии нарастил скорость. На финише украинец почти зацепился за "золото", однако проиграл израильтянину Шалаби меньше 0.3 секунды.

Плавание, 100 метров (спина). Класс S1. финал

Ияд Шалаби (Израиль) - 2: 28.04 минуты

Антон Коль (Украина) - 2: 28.29 мин

Франческо Беттелла (Италия) - 2: 32.08 мин

Темы: ПаралимпиадаспортУкраина
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