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Кучма визнав, що недооцінив дві речі під час свого президентства

Середа, 25 серпня 2021, 11:55
Фото Сергій Гунєєв, РІА Новости

Другий президент України Леонід Кучма вважає своєю помилкою як президента те, що він недооцінив роль російських агентів в українському політикумі, а також потенціал громадянського суспільства.

Джерело: інтерв'ю "Українській правді" щодо 30 років незалежності України

Деталі: У відповідь на запитання, що він вважає своєю найбільшою помилкою за часів президентства, Кучма відповів: "За десять років помилок було немало. Ми ж усе робили вперше, створюючи державу". 

За його словами, "українська економіка була лише осколком єдиного господарського комплексу СРСР.", тож діяти доводилося "у ситуації найгострішої кризи, найглибшого падіння".

Кучма вважає, що "справилися, країна піднялася", а значить помилки не були фатальними.

Пряма мова: "Якщо ж брати не конкретні вчинки та рішення, а більш загальний, стратегічний план, то були дві важливі речі, які я недооцінив. 

Перша – це нашпигованість нашого політикуму залишками московської агентури – і прямих "гебістів", і агентів впливу. Я навіть уявити не міг, скільки "закладок" (і у прямому, і в переносному сенсі) залишила тут на високому рівні ця структура. Знав би – діяв би інакше. 

А друга річ, яку я недооцінив – це потенціал українського громадянського суспільства. Воно вже давно випереджає владу, доводячи це у найгостріші моменти сучасної історії, але вперше я відчув цю зрілість і цю енергію у дні Майдану". 

Нагадаємо: Леонід Кучма – другий президент України, який управляв країною два терміни (з 19 липня 1994 року до 23 січня 2005 року) і почасти призвів своїми діями до Помаранчевої революції.

Він фігурував у "касетному скандалі" через плівки майора Миколи Мельниченка зі Служби охорони президента, які мали пролити світло на замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році.

У 2004 році Кучма виключив із Військової доктрини положення про вступ України до НАТО та Європейського Союзу як кінцеву мету євроатлантичної інтеграції.

Після початку російської агресії Кучма представляв Україну в Тристоронній контактній групі щодо вирішення конфлікту на сході України (з невеликою перервою з 2014-го до 2020-го року).

Українська правда
Теми: КучмаісторіяУкраїна


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