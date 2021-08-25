ООН прогнозує в Афганістані голод

Директор продовольчої програми Організації об'єднаних націй Девід Бізлі вважає, що через кризу, викликану приходом до влади в Афганістані руху "Талібан", жителям країни загрожує голод.

Джерело: Reuters, "Радіо Свобода"

Деталі: За його словами, голод загрожує 14 мільйонам афганців, адже після декількох років посухи, конфліктів, погіршення економіки та пандемії COVID-19 Афганістан очікує "ідеальний шторм".

Для запобігання гуманітарній катастрофі ООН буде потрібно принаймні 200 мільйонів доларів до вересня. До цього часу в країні закінчиться їжа для жителів, а кількість афганців, які потребують гуманітарної допомоги, подвоїться.

ООН сподівається, що необхідний для допомоги Афганістану бюджет виділять США, а також Катар та інші країни Перської затоки. Таліби обіцяли гарантувати, що допомога буде доходити до нужденних.

У листопаді минулого року зарубіжні країни планували видати 12 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу Афганістану протягом чотирьох років. При цьому багато держав повідомили, що підтримка залежить від дотримання в країні прав людини.

ООН повідомила про отримання достовірних відомостей про серйозні порушення з боку талібів після їх приходу до влади – в тому числі про страти цивільних осіб і тих, хто здався представників сил безпеки Афганістану. "Талібан" заявив, що буде розслідувати будь-які повідомлення про жорстокість.

Передісторія: "Талібан" дотримувався суворої версії ісламських норм (шаріату), коли рух правив Афганістаном до 2001 року. Контроль практично над всією країною таліби знову встановили 15 серпня, коли без бою, як і багато інших міст і районів, упав Кабул. Відтоді члени ісламістського руху намагаються переконати світову громадськість у тому, що вони поводяться стримано, уникають насильства, готові розширити права жінок і забезпечити певну свободу слова.