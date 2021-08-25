ООН прогнозирует в Афганистане голод

Директор продовольственной программы Организации объединенных наций Дэвид Бизли считает, что из-за кризиса, вызванного приходом к власти в Афганистане движения "Талибан", жителям страны угрожает голод.

Источник: Reuters, "Радио Свобода"

Детали: По его словам, голод угрожает 14 миллионам афганцев, ведь после нескольких лет засухи, конфликтов, ухудшения экономики и пандемии COVID-19 Афганистан ждет "идеальный шторм".

Для предотвращения гуманитарной катастрофы ООН потребуется по крайней мере 200 млн долларов до сентября. К этому времени в стране закончится пища для жителей, а количество афганцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, удвоится.

ООН надеется, что необходимый для помощи Афганистану бюджет выделят США, а также Катар и другие страны Персидского залива. Талибы обещали гарантировать, что помощь будет доходить до нуждающихся.

В ноябре прошлого года зарубежные страны планировали выдать 12 млрд долларов на гуманитарную помощь Афганистану в течение четырех лет. При этом многие государства сообщили, что поддержка зависит от соблюдения в стране прав человека.

ООН сообщила о получении достоверных сведений о серьезных нарушениях со стороны талибов после их прихода к власти - в том числе о казни гражданских лиц и сдавшихся представителей сил безопасности Афганистана. "Талибан" заявил, что будет расследовать любые сообщения о жестокости.

Предыстория: "Талибан" придерживался строгой версии исламских норм (шариата), когда движение правило Афганистаном до 2001 года. Контроль практически над всей страной талибы вновь установили 15 августа, когда без боя, как и многие другие города и районы, пал Кабул. С тех пор члены исламистского движения пытаются убедить мировую общественность в том, что они ведут себя сдержанно, избегают насилия, готовы расширить права женщин и обеспечить определенную свободу слова.