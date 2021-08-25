Україну накриють дощі та грози

У найближчу добу атмосферний фронт стане причиною нестійкої погоди в більшості областей України.

Джерело: Укргідрометцентр, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: На північному заході країни переважатиме прохолодне повітря, а на південному сході - жарке повітря.

У четвер 26 серпня в Україні, крім східних, південно-східних, більшості районів західних областей, прогнозують короткочасні дощі, грози, в окремих районах центральних, Одеській та Миколаївській областях, значний дощ, град і шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, в західних областях 7-12°, в південній частині 15-20°; вдень в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23°, на решті території 25-30°.

У Києві в четвер короткочасний дощ, температура вночі 13-15°, вдень 18-20°.

Вночі 27 серпня в Україні, крім західної частини, вдень в західних областях, на сході, північному сході країни очікуються короткочасні грозові дощі (в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях місцями значні дощі); на решті території без опадів.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура у південній частині та східних областях вночі 15-20°, вдень 25-30°; на решті території вночі 9-14°, вдень в західних і північних областях 17-23°, в центральних до 22-28°.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.