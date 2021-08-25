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Украину накроют дожди и грозы

Среда, 25 августа 2021, 13:56
Украину накроют дожди и грозы
ФОТО: TORTUGABACKPACKS

В ближайшие сутки атмосферный фронт станет причиной неустойчивой погоды в большинстве областей Украины.

Источник: Укргидрометцентр, "Интерфакс-Украина"

Детали: На северо-западе страны будет преобладать прохладный воздух, а на юго-востоке - жаркий воздух.

В четверг 26 августа в Украине, кроме восточных, юго-восточных, большинства районов западных областей, прогнозируют кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах центральных, Одесской и Николаевской областях, значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, в западных областях 7-12°, в южной части 15-20°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 18-23°, на остальной территории 25-30°.

В Киеве в четверг кратковременный дождь, температура ночью 13-15°, днем 18-20°.

 

Ночью 27 августа в Украине, кроме западной части, днем в западных областях, на востоке, cеверо-востоке страны ожидаются кратковременные грозовые дожди (в Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами значительные дожди); на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура в южной части и восточных областях ночью 15-20°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 9-14°, днем в западных и северных областях 17-23°, в центральных до 22-28°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

 

Утром 25 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 22-25°, в Днепре вблизи Киева - 23°.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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