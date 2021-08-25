Ексглава ВР Крыма, поддержавший оккупацию, до сих пор имеет звание "Герой Украины"

Бывший глава Верховной Рады Крыма и народный депутат Украины Борис Дейч, который на так называемом "референдуме" проголосовал за оккупацию АРК Россией, до сих пор имеет украинские государственные награды, в том числе звание Героя Украины.

Источник: движение "ЧЕСНО", "Радио Свобода"

Детали: Дейч был депутатом ВР Крыма в 1998-2006 годах, а с 2002 по 2006 год возглавлял парламент, трижды был депутатом Верховной Рады Украины от Партии регионов. Кстати, его ловили на кнопкодавстве в парламенте.

В 2010 году Дейч голосовал за ратификацию соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Во время Революции Достоинства он поддерживал антимайдан. Также как нардеп 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы", а во время незаконного "референдума" в Крыму проголосовал за оккупацию полуострова и призвал объединяться с Россией. Интересно, что еще три месяца после оккупации депутат ездил в Верховную Раду в Киев на работу.

При этом Дейч до сих пор имеет ряд высоких государственных наград Украины, в том числе и звание "Герой Украины" с вручением ордена Государства. Еще в 2013 году орден Героя он получил из рук тогдашнего президента Виктора Януковича.

Среди других наград Дейча есть такие:

2 ордена Ярослава Мудрого;

Медаль "За содействие в охране государственной границы Украины";

Орден "За заслуги" III ст.;

Медаль "Защитник Отечества";

Международная награда тысячелетия "За заслуги перед человечеством".

В 2016 году на сайте президента Украины появилась петиция с требованием лишить Дейча звания "Герой Украины", однако обращение набрало меньше 600 подписей и осталось без рассмотрения.

По данным РС, сейчас Дейч - фигура непубличная. В крымских СМИ пишут, что он владеет туристско-оздоровительным комплексом "Судак", однако в нормативных документах его фамилии нет.

Также звание Героя Украины до сих пор есть у первого председателя Верховной Рады Крыма и депутата первого созыва Украинского парламента Николая Багрова (ныне покойного). У него есть и ряд других украинских наград.

Багров также приветствовал оккупацию Россией Крыма и во время одного из выступлений сказал: "Я был первым руководителем Верховной Рады Автономной Республики Крым, и уже тогда можно было видеть в Украине признаки нацизма. Сейчас это нередко перерастает в откровенный фашизм. Большое спасибо президенту Владимиру Путину, который помог, возвращение Крыма было проведено блестяще".

Багров умер в апреле 2015 года.

Экс-нардеп и министр обороны Януковича Павел Лебедев имеет награды Украины - медаль "За отличие в военной службе" I ст. и звание "Заслуженный экономист Украины".

Еще один нардеп первого созыва ВРУ Сергей Цеков, который был руководителем "Русской общины Крыма" и первым вице-спикером крымского парламента, стал первым членом Совета федерации РФ от российской временной оккупационной власти Крыма, с 2008 года имеет звание заслуженного работника местного самоуправления АРК.

Цекова называют одним из "крестных отцов" политики Сергея Аксенова, ведь именно он во время первого заседания в уже захваченном российскими оккупантами здания Верховной Рады АРК предложил депутатам поддержать кандидатуру своего протеже на должность руководителя крымского правительства как согласованную с Путиным.

Справка: Звание "Герой Украины" дает ряд льгот и надбавку к пенсии. После оккупации Крыма эти привилегии Россия формально оставила для украинских "героев".

Как пишет "ЧЕСНО", пока что, к сожалению, процедура лишения государственных наград, в том числе и звания "Герой Украины", сложна и недейственна. Упростить механизм депутаты уже пытались, но законопроект отклонили. Поэтому Героями после награждения остаются практически пожизненно, даже те, кто стал коллаборантом в оккупированном Крыму.