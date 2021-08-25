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Громадянин Ізраїлю влаштував стрілянину в Умані – поліція

Середа, 25 серпня 2021, 14:26
Фото поліції

Поліцейські затримали 33-річного громадянина Ізраїлю, який влаштував стрілянину в Умані 24 серпня, у результаті чого був травмований чоловік.

Джерело: поліція Черкаської області у Facebook

Дослівно: "Затриманий 33-річний громадянин Ізраїлю. Слідчі Уманського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства".

Деталі: Повідомлення про конфлікт між чоловіками та стрілянину на вулиці Шевченка надійшло до поліції близько 13:00 24 серпня. 

У результаті стрілянини був травмований 38-річний уманчанин. Чоловіка госпіталізували, загрози його життю немає. 

 
Фото поліції

Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 33-річний громадянин Ізраїлю, який проживає в Умані.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому та обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Українська правда


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