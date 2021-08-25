Громадянин Ізраїлю влаштував стрілянину в Умані – поліція
Поліцейські затримали 33-річного громадянина Ізраїлю, який влаштував стрілянину в Умані 24 серпня, у результаті чого був травмований чоловік.
Джерело: поліція Черкаської області у Facebook
Дослівно: "Затриманий 33-річний громадянин Ізраїлю. Слідчі Уманського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства".
Деталі: Повідомлення про конфлікт між чоловіками та стрілянину на вулиці Шевченка надійшло до поліції близько 13:00 24 серпня.
У результаті стрілянини був травмований 38-річний уманчанин. Чоловіка госпіталізували, загрози його життю немає.
Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 33-річний громадянин Ізраїлю, який проживає в Умані.
Вирішується питання про оголошення підозри затриманому та обрання йому запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.