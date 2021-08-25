Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гражданин Израиля устроил стрельбу в Умани – полиция

Среда, 25 августа 2021, 14:26
Гражданин Израиля устроил стрельбу в Умани – полиция
Фото полиции

Полицейские задержали 33-летнего гражданина Израиля, который устроил стрельбу в Умани 24 августа, в результате чего был травмирован мужчина.

Источник: полиция Черкасской области в Facebook

Дословно: "Задержан 33-летний гражданин Израиля. Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства".

Детали: Сообщение о конфликте между мужчинами и стрельбе на улице Шевченко поступило в полицию около 13:00 24 августа.

В результате стрельбы был травмирован 38-летний житель Умани. Мужчину госпитализировали, угрозы его жизни нет. 

 
фото полиции 

Правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: