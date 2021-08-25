Гражданин Израиля устроил стрельбу в Умани – полиция

Полицейские задержали 33-летнего гражданина Израиля, который устроил стрельбу в Умани 24 августа, в результате чего был травмирован мужчина.

Источник: полиция Черкасской области в Facebook

Дословно: "Задержан 33-летний гражданин Израиля. Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства".

Детали: Сообщение о конфликте между мужчинами и стрельбе на улице Шевченко поступило в полицию около 13:00 24 августа.

В результате стрельбы был травмирован 38-летний житель Умани. Мужчину госпитализировали, угрозы его жизни нет.

фото полиции

Правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.