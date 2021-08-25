Кіберполіція викрила піратський онлайн-кінотеатр: один з найбільших в інтернеті
Кіберполіція заблокувала роботу незаконного онлайн-кінотеатру з мільйонною аудиторією.
Джерело: сайт Нацполіції
Дослівно: "Додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 мільйонів гривень. Наразі роботу піратського онлайн-кінотеатру заблоковано".
Деталі: Про який ресурс ідеться, у поліції не повідомляють. Зазначається лише, що застосунок створив і адміністрував 36-річний мешканець Львова. Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів попри відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація.
За даними джерел "Української правди", йдеться про андроїд-додаток "HD Videobox".
Основою заробітку львів'янина була реклама, розміщена на сервісі, а також плата за преміумакаунт.
Аудиторія преміумкористувачів застосунку становила понад мільйон осіб, а підписка коштувала 80 гривень.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) ККУ.
Під час обшуків за місцем проживання львів’янина правоохоронці вилучили обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури.
Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру. Йому загрожує до 6 років в’язниці.