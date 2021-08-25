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Кіберполіція викрила піратський онлайн-кінотеатр: один з найбільших в інтернеті

Середа, 25 серпня 2021, 15:48
Кіберполіція викрила піратський онлайн-кінотеатр: один з найбільших в інтернеті
Фото поліції

Кіберполіція заблокувала роботу незаконного онлайн-кінотеатру з мільйонною аудиторією.

Джерело: сайт Нацполіції

Дослівно: "Додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 мільйонів гривень. Наразі роботу піратського онлайн-кінотеатру заблоковано".

Деталі: Про який ресурс ідеться, у поліції не повідомляють. Зазначається лише, що застосунок створив і адміністрував 36-річний мешканець Львова. Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів попри відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація.

За даними джерел "Української правди", йдеться про андроїд-додаток "HD Videobox". 

Основою заробітку львів'янина була реклама, розміщена на сервісі, а також плата за преміумакаунт.

Аудиторія преміумкористувачів застосунку становила понад мільйон осіб, а підписка коштувала 80 гривень.  

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) ККУ.

Під час обшуків за місцем проживання львів’янина правоохоронці вилучили обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури.

Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру. Йому загрожує до 6 років в’язниці.

Українська правда

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Теми: поліціякінопірати
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