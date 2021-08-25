Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Киберполиция разоблачила пиратский онлайн-кинотеатр: один из крупнейших в интернете

Среда, 25 августа 2021, 15:48
Фото полиции

Киберполиция заблокировала работу незаконного онлайн-кинотеатра с миллионной аудиторией.

Источник: сайт Нацполиции

Дословно: "Приложение является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента сети Интернет. По предварительным данным, прибыль злоумышленника составлял более 15 миллионов гривен. Сейчас работа пиратского онлайн-кинотеатра заблокирована".

Детали: О каком ресурсе идет речь, в полиции не сообщают. Отмечается лишь, что приложение создал и администрировал 36-летний житель Львова. Мужчина предоставлял доступ к просмотру фильмов, несмотря на отсутствие разрешений правообладателей, представителями которых является Украинская антипиратская ассоциация.

По данным источников "Украинской правды", речь идет об андроид-приложении "HD Videobox".

Основой заработка львовянина была реклама, размещенная на сервисе, а также плата за премиумакаунт.

Аудитория премиумпользователей приложения составляла более миллиона человек, а подписка стоила 80 гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК.

Во время обысков по месту жительства львовянина правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось для организации технической инфраструктуры.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: полициякинопираты
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Шахтер" проходит "Монако" и будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов

Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине

Новости 25 августа: евроатлантическое будущее Украины, поражение в суд для "Северного потока-2"

Медведчук заявил, что Украина использует российский газ

Чехия открылась для вакцинированных туристов из Украины

Украинская призерка Олимпиады отдала подаренную квартиру тренеру

Все новости...
полиция
Двое столичных копов похитили человека и требовали деньги - прокуратура
Участие в мероприятиях в Киеве приняли 100 тысяч человек – полиция
В полиции рассказали, кто облил зеленкой Порошенко
Последние новости
02:34
COVID-19 в США: В августе количество госпитализаций удвоилось
01:39
ВОЗ о происхождении COVID-19: Все гипотезы в силе
00:53
"Шахтер" проходит "Монако" и будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов
00:32
Турция начала выводить войска из Афганистана
23:56
В Афганистане остается около 1500 американцев – Госдеп
23:36
Талибы призывают женщин оставаться дома, пока боевики "не обучены" их уважать
22:46
Навальный оценил вероятность его убийства в тюрьме
21:57
Швейцария передала 1,5 млн тестов на COVID-19 для жителей Донбасса
21:43
Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине
21:14
Новости экономики: изменения в пассажирских перевозках, работа над законом о сомнительных доходах
Все новости...