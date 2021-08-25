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Киберполиция разоблачила пиратский онлайн-кинотеатр: один из крупнейших в интернете

Среда, 25 августа 2021, 15:48
Киберполиция разоблачила пиратский онлайн-кинотеатр: один из крупнейших в интернете
Фото полиции

Киберполиция заблокировала работу незаконного онлайн-кинотеатра с миллионной аудиторией.

Источник: сайт Нацполиции

Дословно: "Приложение является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента сети Интернет. По предварительным данным, прибыль злоумышленника составлял более 15 миллионов гривен. Сейчас работа пиратского онлайн-кинотеатра заблокирована".

Детали: О каком ресурсе идет речь, в полиции не сообщают. Отмечается лишь, что приложение создал и администрировал 36-летний житель Львова. Мужчина предоставлял доступ к просмотру фильмов, несмотря на отсутствие разрешений правообладателей, представителями которых является Украинская антипиратская ассоциация.

По данным источников "Украинской правды", речь идет об андроид-приложении "HD Videobox".

Основой заработка львовянина была реклама, размещенная на сервисе, а также плата за премиумакаунт.

Аудитория премиумпользователей приложения составляла более миллиона человек, а подписка стоила 80 гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК.

Во время обысков по месту жительства львовянина правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось для организации технической инфраструктуры.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: полициякинопираты
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