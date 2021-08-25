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Рятувальна служба попереджає: частину України накриє негода

Середа, 25 серпня 2021, 15:51
Рятувальна служба попереджає: частину України накриє негода
Фото: Pixabay

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 26 серпня.

Джерело: пресслужба ДСНС із посиланням на прогноз Укргідрометцентру

Деталі: Згідно з повідомленням, у четвер 26 серпня вдень в центральних (крім Дніпропетровської), в Одеській та Миколаївській областях - місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Погода в цих регіонах відповідатиме І рівню небезпечності, жовтому.

Нагадаємо: У середу в кількох регіонах України також очікується погіршення погодних умов – у північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях пройдуть грозові дощі.

Українська правда

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Теми: погода
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