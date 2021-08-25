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Спасательная служба предупреждает: часть Украины накроет непогода

Среда, 25 августа 2021, 15:51
Фото: Pixabay

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасных метеорологических явлениях в некоторых областях Украины 26 августа.

Источник: пресс-служба ГСЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра

Детали: Согласно сообщению, в четверг 26 августа днем ​​в центральных (кроме Днепропетровской), в Одесской и Николаевской областях - местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Погода в этих регионах будет отвечать І уровню опасности, желтому.

Напомним: В среду в нескольких регионах Украины также ожидается ухудшение погодных условий - в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях пройдут грозовые дожди.

Украинская правда
Темы: погода
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