Спасательная служба предупреждает: часть Украины накроет непогода
Среда, 25 августа 2021, 15:51
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасных метеорологических явлениях в некоторых областях Украины 26 августа.
Источник: пресс-служба ГСЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра
Детали: Согласно сообщению, в четверг 26 августа днем в центральных (кроме Днепропетровской), в Одесской и Николаевской областях - местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Погода в этих регионах будет отвечать І уровню опасности, желтому.
Напомним: В среду в нескольких регионах Украины также ожидается ухудшение погодных условий - в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях пройдут грозовые дожди.
Украинская правда