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Меркель визнала неправильну оцінку подій в Афганістані

Середа, 25 серпня 2021, 16:18

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнала, що світова спільнота неправильно оцінила розвиток подій в Афганістані після виведення контингентів міжнародних збройних сил.

Про це вона заявила під час виступу у Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Меркель сказала, що "було недооцінено", наскільки швидко в цій країні припинили чинити опір радикальному ісламістському рухові "Талібан". Уся міжнародна коаліція "абсолютно очевидно недооцінила" швидкість такого розвитку подій, наголосила канцлерка.

Вона заявила, що була шокована ситуацією в Афганістані і назвала розвиток останніх днів "жахливим" і "гірким". Для людей в Афганістані це "величезна трагедія", особливо для тих, хто виступав за вільне суспільство, зауважила вона.

На думку Меркель, міжнародна спільнота повинна підтримувати діалог з талібами, щоб захистити прогрес, якого в Афганістані було досягнуто за останні два десятиліття.

"Наша мета повинна полягати в тому, щоб максимально зберегти те, чого ми досягли в плані змін в Афганістані за останні 20 років. Це те, про що міжнародне співтовариство має поговорити з талібами", - підкреслила канцлерка.

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанНімеччина
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