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Меркель признала неправильную оценку событий в Афганистане

Среда, 25 августа 2021, 16:18

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что мировое сообщество неправильно оценило развитие событий в Афганистане после вывода контингентов международных вооруженных сил.

Об этом она заявила во время выступления в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Меркель сказала, что "было недооценено", насколько быстро в этой стране прекратили сопротивляться радикальному исламистскому движению "Талибан". Вся международная коалиция "совершенно очевидно недооценила" скорость такого развития событий, подчеркнула канцлер.

Она заявила, что была шокирована ситуацией в Афганистане, и назвала развитие последних дней "ужасным" и "горьким". Для людей в Афганистане это "огромная трагедия", особенно для тех, кто выступал за свободное общество, отметила она.

По мнению Меркель, международное сообщество должно поддерживать диалог с талибами, чтобы защитить прогресс, в Афганистане было достигнуто за последние два десятилетия.

"Наша цель должна заключаться в том, чтобы максимально сохранить то, чего мы достигли в плане изменений в Афганистане за последние 20 лет. Это то, о чем международное сообщество должно поговорить с талибами", - подчеркнула канцлер.

Темы: АфганистанГермания
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