Пєсков заявив, що Росія невдоволена позицією Туреччини щодо окупації Криму: будуть роз'яснювати

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважає позицію Туреччини щодо окупованого Криму "абсолютно невірною".

Джерело: російське видання "ТАСС", реакція Пєскова на заяву турецької делегації на форумі Кримської платформи

Пряма мова: "Ми не сприймаємо таку позицію наших турецьких колег, ми вважаємо її абсолютно невірною. І ми готові і сповнені терпіння далі роз'яснювати нашим турецьким колегам, так само як і іншим країнам, реальний стан справ з цим російським регіоном".

Деталі: Він додав, що російсько-турецькі відносини мають партнерський характер, "який ґрунтується на реальному, міцному фундаменті торгово-економічного та інвестиційного співробітництва".

Але це, за словами Пєскова, "не означає, що ці відносини не мають суттєвих розбіжностей".

Представник Кремля заявив, що "до істотних розбіжностей відноситься кримська тема".

Нагадаємо, у Росії заявили, що розглядають участь окремих країн і міжнародних організацій в Кримській платформі як посягання на свою територіальну цілісність.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров назвав Кримську платформу "русофобською акцією".

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